بكت على الهواء.. والدة الشهيد أيمن كتاب: كنا بنجهز للاحتفال بعقيقة ابنه.. فيديو

كشف والد الشهيد البطل أيمن كتاب، تفاصيل استقباله خبر استشهاد ابنه، وقال إن «نجلي كان حريصا ألا يحكي عن عمله أي شيء، وفى حالة حديثي معه؛ كان يرفض الإفصاح عن أى شيء، وحصل على دورة مفرقعات دون علمي".

وأضاف والد الشهيد، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى،: "حسيت باستشهاده وأنا بصلي المغرب، قبلها شعرت بروحي بتطلع، وبعد كده سمعت أخباراً عن استشهاد أبطال على إحدى القنوات الفضائية دون تفاصيل".

وأوضح أنه فى صباح يوم الثاني، جاءني أحد زملائه، وتلقيت منه الصدمة وكانت شديدة، وقلت "لله الأمر من قبل ومن بعد"، وبعد ذلك تسلمت جثمانه وأقيمت له جنازة عسكرية، وأكد أن نجله فى مكان أفضل.

وفى السياق نفسه، قالت والدة الشهيد أيمن كتاب "كان المفروض ينزل عشان نحتفل بعقيقة مولوده اللي عنده 50 يوم، وكان بيطمنا علطول، وسبحان الله نزل البرد والسلام على قلبي حينما تلقيت خبر استشهاده".

ولفتت إلى أن هناك أبطالا يضحون بأرواحهم من أجل أن نعيش، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال به قبل الوفاة، ولكن لم تستطع بسبب سوء الشبكة، ودخلت فى حالة بكاء قائلة: "ربنا يرحمه".