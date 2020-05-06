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منوعات

طبيب يحذر.. عودة الحياة الطبيعية قد يتسبب في موجة ثانية من كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
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مريم صليب
استعدت بريطانيا منذ أيام إلى عودة الحياة لطبيعتها وإنهاء حالة الإغلاق التي أعلنتها منذ شهور بسبب تفشي وباء كورونا في أرجاء الدولة بشكل مفزع تسبب في وفاة آلاف المواطنين . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الطبيب " فريدريك" حذّر من خلال حسابه على تويتر من عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة بشكل سريع ، لأنه قد يتسبب في موجة أعنف من فيروس كورونا قد تصدم المواطنين . 

وأوضح الطبيب البريطاني، أن خطورة المرض تكمن في التجمعات بين المواطنين و بعد قرارات الحكومات حول العالم، إنهاء حالة الاغلاق لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد سيعرّض حياة الكثير من المواطنين للخطر . 

وأكد الطبيب أنه من المستحيل أن تستمر أي دولة في حالة الاغلاق و فرض الحجر الصحي على مواطنيها مهما كان؛ لأن ذلك يعني كتابة شهادة وفاة اقتصاد تلك الدول على الجانب الآخر . 

جدير بالذكر أن الطبيب أشار إلى أنه يمكن إعادة الحياة لطبيعتها و لكن بالتدريج البطئ حتى تتمكن المستشفيات من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين . 
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