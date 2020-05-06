تسليم مدرسة تعليم ثانوى بمنطقة الـ800 فدان ب6 أكتوبر لتشغيلها العام الدراسى المقبل

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بأنه تم تسليم مبنى مدرسة تعليم ثانوي بقطاع ب بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية.
موضحًا أن المدرسة بطاقة ٤٢ فصلًا وعلى مساحة ١٠ آلاف متر مسطح تحت مسمي"مدرسة الإمام محمد عبده" لتصبح ثاني مدرسة ثانوي جاهزة للموسم الدراسي الجديد، حيث تم تسليم مدرسة ثانوي بقطاع أ بذات المنطقة منذ شهرين.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سبق افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بقطاع" أ " العام الماضي، وجارٍ حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسي – مدرستين تعليم ثانوي) بباقي قطاعات منطقة الـ٨٠٠ فدان (ب - ج - د)، ومن المقرر تشغيلها الموسم الدراسي القادم، ليصل عدد المدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى ٨ مدارس.
وذكر المهندس عادل النجار، أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد واحدة من كبرى المناطق التى استوعبت عددًا كبيرًا من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي،
حيث تجاوز عدد الوحدات الـ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتشمل كافة الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية والرياضية.