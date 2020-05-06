بعد وفاة حالة كورونا فى طما..تحرك فوري من صحة سوهاج

أفادت مديرية الصحة بسوهاج ، في بيان صادر لها اليوم أن فريق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بطما بسوهاج، بالتنسيق مجلس المدينة نفذ حملة لتعقيم وتطهير الشوارع عقب وفاة مصاب بكورونا.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة بسوهاج، وأفاد البيان الصادر انه تم ابلاغ الادارة الصحية بطما امس، بوفاة احد المرضى الإيجابيين لمرض كورونا المستجد بمستشفى الحميات بأسيوط وبناء علي ذلك انتقل فريق العمل بالإدارة المكون من مدير الإدارة الدكتور أشرف قلته وهيب، والمدير الوقائي الدكتور حازم سرحان محمد، ومراقب اول الترصد بحصر المخالطين للحالة الإيجابية.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض حجرا صحيا لهم داخل المنزل وتم عمل كشوف بالأسماء وأرقام الهواتف وتتم المتابعة لهم بصفة دورية على مدار الساعة وتم عمل شرح إجراءات العزل المنزلي للجميع والتنبيه بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوحدة المحلية والاجهزة الامنية فى هذا الشأن.

واكد البيان انه سيتم التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية و فى حالة ظهور اى اعراض على اى منهم سيتم توجيهه لتلقى الخدمة الطبية الملائمة.

وتم بمعرفة فرق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بطما تطهير العقار بالكامل الذى تقطن به الحالة وتطهير شقق المنزل والمدخل و تم مباشرة دفن الجثمان دفنا صحيا مع الالتزام بعدم تواجد المشيعين وتم بعد تطهير الطريق المؤدى الى المدافن والاماكن المحيطة به.