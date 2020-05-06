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برلمان

طارق شوقي: نبحث طرق مواجهة كورونا قبل بدء العام الدراسي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:15 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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هاجم د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال د. طارق شوقي، إن ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة  لنصل  لنقطة أفضل من حيث التعلم، مضيفًا: "شراء الأبحاث و الغش  أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولابد من حلول".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، مستنكرا إقبال البعض على شراء أبحاث".

وتابع "شوقي" قائلًا: "الدولة قدمت الكثير و نحن نستثمر في التعليم مش من أجل مجرد الحصول شهادة  وإنما من أجل التعلم الحقيقي ووصول الأموال لمستحقيها، مؤكدًا:"حققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل ١٠ سنوات".
 
وأضاف: "لدينا ٢ مليار عجز و حلمنا  ليس له سقف و نحتاج خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها وهذا حلم الرئيس و المصريين. وتعليقا على مشكلات مخصصات الوزارة في الموازنة قال: "لدينا مشكلات في الصيانة و ظهر أحد التحديات الخطيرة و هو فيروس  كورونا، و نبحث ماذا سنفعل مع كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد".
 
من جانبه، قال د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة و الموازنة "هدفنا  تأمين الطلاب و هي  خطوة هامة  لتأمين  حياة و صحة ٢٠ مليون طالب".

وأضاف أن إشادة المؤسسات الدولية بوضع التعليم في  مصر والذي وصفته بالتجربة  المثيرة و  سعداء بالتجربة و المؤسسات الدولية تشيد بتحركات الدولة، متابعا: "حققنا أمور نبني عليها و نطور في وقت قصير ".
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