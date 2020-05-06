طارق شوقي: نبحث طرق مواجهة كورونا قبل بدء العام الدراسي

هاجم د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.





وقال د. طارق شوقي، إن ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل لنقطة أفضل من حيث التعلم، مضيفًا: "شراء الأبحاث و الغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولابد من حلول".





وأضاف وزير التربية والتعليم: "الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، مستنكرا إقبال البعض على شراء أبحاث".





وتابع "شوقي" قائلًا: "الدولة قدمت الكثير و نحن نستثمر في التعليم مش من أجل مجرد الحصول شهادة وإنما من أجل التعلم الحقيقي ووصول الأموال لمستحقيها، مؤكدًا:"حققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل ١٠ سنوات".

وأضاف: "لدينا ٢ مليار عجز و حلمنا ليس له سقف و نحتاج خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها وهذا حلم الرئيس و المصريين. وتعليقا على مشكلات مخصصات الوزارة في الموازنة قال: "لدينا مشكلات في الصيانة و ظهر أحد التحديات الخطيرة و هو فيروس كورونا، و نبحث ماذا سنفعل مع كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد".

من جانبه، قال د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة و الموازنة "هدفنا تأمين الطلاب و هي خطوة هامة لتأمين حياة و صحة ٢٠ مليون طالب".





وأضاف أن إشادة المؤسسات الدولية بوضع التعليم في مصر والذي وصفته بالتجربة المثيرة و سعداء بالتجربة و المؤسسات الدولية تشيد بتحركات الدولة، متابعا: "حققنا أمور نبني عليها و نطور في وقت قصير ".