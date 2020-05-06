أحمد شوبير: عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في أقر وأعترف مع شوبير الساعة 5 مساء

نشر الكابتن احمد شوبير تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "يعلن فيها عن استضافته للكابتن عماد متعب نجمم النادى الاهلى سابقا فى برنامج " أقر وأعترف مع شوبير ".
وكتب احمد شوبير " عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق في أقر وأعترف مع شوبير الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة انتظرونا " .
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :
عمدة المهاجمين عماد متعب المحترم |- متعب العالمى
أحمد شوبير كان أحد أبرز أسباب إجبار الفيفا على تغيير قانون إرجاع الكرة لحارس المرمى، حيث ألغى الاتحاد الدولي قاعدة إمساك حارس المرمى بالكرة، حال إعادتها من أحدد زملائه، بعد عامين فقط من مونديال 1990.