AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المحامي العام بطنطا يقرر حبس مسجلي خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة 70 طربة حشيش

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:49 م
حبس مسجلين خطر
حبس مسجلين خطر
Advertisements
أحمد على
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة أول طنطا حبس عاطلين مسجلين خطر، وبحوزتهما 70 طربة حشيش بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد رصدت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الغربية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بمحافظة الغربية،وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية .

كما تمكنوا من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهة المتهمين، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بواقعة ضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج ١٢٠ طربة حشيش بالدقهلية

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات في الإسكندرية

حبس عنصر إجرامي في الإسكندرية لضبط 40 كيلو حشيش بحوزته

بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 400 طربة حشيش

حبس عاطل وسيدة بالإسكندرية بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش

قبل ترويجها على عملائه.. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 125 طربة حشيش بمطروح

ترشيحاتنا

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

خصم 1% من الرواتب.. تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة

بتمويل إخواني .. أيمن نور يحاول منع صندوق النقد من مساعدة مصر في مواجهة كورونا

في ذكرى رحيل صالح سليم .. موقف غريب بعد اكتشافه شرب ابنه للسجائر

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

كورونا حول العالم.. 3.7 مليون إصابة و258 ألف وفاة

AdvertisementS

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر لدى أطفال ومراهقين.. «أصابع كوفيد».. عَرَض غامض لفيروس كورونا يثير القلق

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تكشف جمال وأناقة إيمي سمير غانم

لـ الحامل ومرضى القلب والأطفال.. متى يجب تناول المكملات الغذائية؟