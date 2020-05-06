المحامي العام بطنطا يقرر حبس مسجلي خطر 4 أيام لاتهامهما بحيازة 70 طربة حشيش

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة أول طنطا حبس عاطلين مسجلين خطر، وبحوزتهما 70 طربة حشيش بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات .





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد رصدت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الغربية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بمحافظة الغربية،وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية .





كما تمكنوا من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





وبمواجهة المتهمين، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بواقعة ضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .