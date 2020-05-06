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اقتصاد

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القياديّة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه مسجلا مستوى 560.2 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10239 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1569 نقطة.

وزاد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11942 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة. 
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