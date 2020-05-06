القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات راغبى العمل بإحدى الشركات على وظيفتي مدير عام، ومحاسب، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وبرواتب مجزية.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى وظيفة مدير عام لشركة الشرق الأوسط للاستثمار الزراعي ، ويشترط حصوله علي بكالوريوس زراعة أو مؤهل إداري مناسب علي أن يكون خبرة في إدارة الشركات لا تقل عن 5 سنوات.

كما تطلب الشركة محاسب حاصل علي بكالوريوس تجارة قسم محاسبة خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

وفى نفس السياق، قال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، إن أوراق التقديم تتمثل في طلب الالتحاق بالوظيفة باسم رئيس مجلس الإدارة ، والمؤهل الدراسي ، وشهادة الخدمة العسكرية ، وصورة من بطاقة الرقم القومي ، وشهادة الخبرة، ويتم تقديم الطلبات أما بمقر المديرية ، أو بمقر الشركة بقرية المعصرة العمارة السكنية أمام محطة الوطنية الدور الرابع علي أن يكون التقديم حتي 15 مايو الجاري.



