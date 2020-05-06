تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة مدارس أسوان لمنع التجمعات و الاختلاط

قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بإعداد جدول محدد لتسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة لمختلف المراحل التعليمية .





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ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالحد من التجمعات والإختلاط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .





ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان المشددة فهناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة بالمديرية بشأن منع أى تجمعات لمجابهة مرض كورونا والسعى الجاد والمتواصل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بكافة المواقع الخدمية ، وأيضًا المواطنين المترددين على المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة لتلقى الخدمات المتنوعة .





ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس بدءًا من يوم السبت 9 مايو وحتى الخميس 14 مايو حيث يتم تسليم أبحاث طلاب الصف الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية خلال أيام 9 و 10 و 11 مايو ، والصف الأول الإعدادى خلال يومى 9 و 10 مايو ، والصف الأول الثانوى خلال أيام 9 و 10 و 11 مايو .

فيما يتم تسليم أبحاث الصف الخامس والسادس الإبتدائى أيام 12 و 13 و 14 مايو ، والصف الثانى الإعدادى أيام 11 و 12 مايو ، والصف الثالث الإعدادى أيام 13 و 14 مايو ، والصف الثانى الثانوى منازل ومجندين ودمج أيام 12 و 13 و 14 مايو ، فيما تم تحديد يوم السبت 16 مايو لتسليم أبحاث جميع المتخلفين عن الأيام المحددة لهم .





وأشار السيد الفيومى بأنه بالتوازى مع ذلك هناك البحث الإلكترونى والذى يتم رفعه على منصة المدرسة ( Edmodo ) بمعرفة الطالب وولى الأمر خلال نفس الأيام المحددة لكل مرحلة تعليمية .

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