البورصة العربية اليوم.. المصرية تربح 4.2 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشر الكويت 13.27 نقطة.. الفلسطينية تنهي تداولاتها مرتفعة 0.34%.. وانخفاض مؤشر سوق "مسقط 30"

البورصة العربية اليوم

- ارتفاع المصرية وربح رأس المال السوقي نحو 2ر4 مليار جنيه

- الكويت يرتفع مؤشر السوق العام بها بمقدار 27ر13 نقطة

- الفلسطينية تنهي تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.34%

- إنخفاض مؤشر سوق مسقط 30 عند مستوى 15ر3473 نقطة





شهدت أغلب البورصات العربية والخليجية اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، إرتفاعا، وذلك بقيادة البورصة المصرية والكويتية والفلسطينية أيضا، فيما انخفضت بعضها كذلك، حيث تراجع مؤشر سوق مسقط، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائج البورصات اليوم:





البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر560 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 500 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 04ر1 % ليبلغ مستوى 95ر10293 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 98ر1 % ليبلغ مستوى 67ر1198 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 02ر1 % ليبلغ مستوى 31ر1118 نقطة.



البورصة الكويتية





أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 27ر13 نقطة، ما نسبته 27ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 6ر4908 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر125 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5ر27 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 5974 صفقة.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 25ر0 في المئة، ما يعادل 48ر10 نقطة، ليصل عند مستوى 5ر4161 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 7ر2 مليون دينار، نتيجة تداول 3ر46 مليون سهم عبر تنفيذ 1912 صفقة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 69ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 5ر5288 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 5ر27 مليون سهم تمت عبر 4062 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بنسبة 31ر0 في المئة أو 7ر12 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 2ر4071 نقطة ، من خلال تداول 5ر37 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 1ر2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1378 صفقة.









بورصة فلسطين





أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.34 في المئة، ما يعادل 1.60 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 476.29 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 37,225 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 113,709.42 دولار أمريكي، نتيجة تنفيذ 64 صفقة.





بورصة عمان





أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 15ر3473 نقطة منخفضًا بـ 01ر20 نقطة، ما نسبته 573 ر0 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 16ر3493 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 543 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر61 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها مليونًا و411 ألفًا و964 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 120ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عماني.





بورصة بيروت



