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ديني

أحوال المرأة الحائض في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:57 م
أحوال المرأة الحائض
أحوال المرأة الحائض في نهار رمضان
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محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته: "ما هي أحوال المرأة الحائض في نهار رمضان؟".

وأجابت نورا عبد الفضيل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحةو الصيام خلو المرأة وطهرها من الحيض والنفاس، فلا يجب عليها الصوم أو الصلاة في هذه الفترة. 

وتابعت: على المرأة الحائض أن تستثمر وقتها في الذكر والدعاء، فإن أتاها الحيض في أي وقت من نهار رمضان فسد صومها وعليها أن تقصي هذا اليوم وإن انقطع دم الحيض قبل أذان الفجر فلها أن تجدد نيتها وتصوم ثم تغتسل بإذن الله ولها أن تؤخر الإغتسال بعد اذان الفجر ولكن عليها الإسراع في الإغتسال لأداء الصلاة في وقتها.

الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: « ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.

وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

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الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة

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