لم أتواصل مع عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك.. عماد متعب يكشف تفاصيل لأول مرة عن حديثه مع أحمد فتحي.. فيديو

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حديثه مع أحمد فتحي بعد الانتقال لنادي بيراميدز.





وقال متعب، عبر قناة أون تايم، إنه تحدث مع فتحي ونصحه فى تحديد مصيره أو مستقبله الكروي، وأخبرني فتحي أن بيراميدز يريد أن ألعب فى صفوفه لمدة 3 سنوات والأهلي يريدني موسمين فقط.





وشدد متعب، علي أن فتحي كان يريد المشاركة باستمرار مع الأهلي ويرغب فى اللعب أساسيا، مضيفا، أنني أخبرته "أنا لو مكانه مكنتش خرجت من الأهلي وجددت موسمين"، و أفضل أن يختار أي لاعب صنع تاريخا في الأهلي وأن يعتزل داخله.





وتابع، أتواصل مع أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي، باستمرار حتي بعد اتخاذ كل لاعب فيهم قراره بشأن الاستمرار أو الرحيل.





وأكمل، أن إكرامي يرى أنه قادر على العطاء لفترة داخل الملعب ويرغب في المشاركة الأساسية، لذا اختار الرحيل لأنه صعب على لاعب الكرة الجلوس احتياطيا خاصة بعد التألق.





واختتم عماد متعب، تصريحاته، أنه لم يتواصل مع عبد الله السعيد عند توقيعه للزمالك لأنه كان يتواجد وقتها مع التعاون السعودي.