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أردوغان يدفع شعبه للانتحار بمعدل 9 حالات يوميا.. 50 ألف منتحر خلال فترة حكمه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:13 م
اردوغان
اردوغان
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أسامة علي
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا عن لجوء عائلات تركية وأفراد للانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ويتضح خلال التقرير الذي عرضته "اكسترا نيوز" نقلا عن "يورونيوز" أنه فى المتوسط ينتحر 9 أشخاص يوميا فى تركيا، وفى عام 2018 انتحر 3161 شخصا وفق المركز الإحصائي التركي.

وأكد التقرير أن المشكلة الأكبر عمليات الانتحار الجماعية، أو العائلية، وخلال الأيام الماضية عثر على ثلاث عائلات منتحرة فى مدن تركية مختلفة.

وكشف التقرير الصادر عن "يورونيوز" ووفقا لجريدة "سوزجو" التركية أنه خلال 17 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية من 2002 حتى 2018 "حزب أردوغان، انتحر 50 ألف  مواطن تركى وفقا المركز الإحصائي التركي، وإرجع الخبراء الأتراك إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرا السبب فى حالات ارتفاع حالات الانتحار لـ 9 حالات يوميا.
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