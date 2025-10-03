قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تفاصيل مهمة تخص حمّى البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أنها ليست مرضًا معديًا، بل أحد الأمراض المناعية الذاتية التي يمكن التعامل معها طبيًا؛ إذا تم تشخيصها مبكرًا، ومتابعتها بدقة.

جاءت تصريحات موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، حيث شرح فيها طبيعة المرض، ومتى يصبح مقلقًا، وما هي الخطوات الضرورية لمراقبته وعلاجه.

ما هي حمّى البحر الأبيض المتوسط؟

أوضح الدكتور حسام موافي، أن حمّى البحر الأبيض المتوسط تُعد من الأمراض المناعية الذاتية، حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة أنسجة الجسم عن طريق الخطأ، رغم عدم وجود عدوى ميكروبية، وتستهدف هذه الحالة بشكل أساسي:

- الغشاء البريتوني المحيط بالأمعاء.

- الغشاء التاموري المحيط بالقلب.

- قد تظهر الأعراض أيضًا في المفاصل.

وأشار إلى أن أعراض المرض قد تتشابه مع أمراض أخرى، ما يجعل الكشف السريري الدقيق أمرًا حاسمًا في التشخيص.

الالتهابات الذاتية.. الجهاز المناعي يهاجم الجسم

أكد موافي أن الالتهابات الذاتية تحدث نتيجة خلل في جهاز المناعة، حيث يتعامل مع بعض أنسجة الجسم على أنها "أجسام غريبة" فيبدأ في مهاجمتها، ما يؤدي إلى حدوث التهابات متكررة.

وتشمل الأسباب الشائعة لهذه الحالة:

- الذئبة الحمراء.

- الروماتويد المفصلي.

- التهاب التامور أو البريتون.

- التأثير الجانبي لبعض العلاجات الكيميائية على بروتينات الدم.
 

الفحوصات الدورية ضرورية.. خصوصًا للكلى

لفت موافي إلى أن من أهم الجوانب الطبية في التعامل مع مرض حمّى البحر الأبيض المتوسط هو متابعة الكلى بشكل منتظم، حيث يمكن أن يؤثر المرض على وظائف الكلى دون أن يشعر المريض بأعراض واضحة في البداية.

وأوضح أنه يجب على المريض إجراء تحليل الزلال في البول لمدة 24 ساعة كل شهرين أو 3 أشهر، لقياس نسبة البروتين بدقة، والتي يجب ألا تتجاوز:

0.5 جرام يوميًا للرجال

1 جرام يوميًا للنساء

وأكد أن أي زيادة في هذه النسبة تستدعي التدخل الطبي العاجل لتفادي المضاعفات المحتملة، مثل الفشل الكلوي.

 الكشف السريري أساس التشخيص

شدد الدكتور حسام موافي على أن نتائج التحاليل وحدها لا تكفي لتشخيص المرض بدقة، وأن الكشف السريري والفحص المباشر من الطبيب يظل هو المعيار الأهم.

وأشار إلى وجود حالات مرضية قد تتشابه أعراضها مع حمى البحر الأبيض المتوسط، مما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ، موصيًا بضرورة إجراء الأشعة أو الرنين المغناطيسي إذا رأى الطبيب ذلك ضروريًا.

السيطرة على المرض ممكنة مع الانتباه للأعراض

اختتم موافي حديثه بالتأكيد أن حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض يمكن السيطرة عليه إذا تم التعامل معه بالشكل الصحيح، موضحًا أن: "الخطر الحقيقي لا يكمن في المرض نفسه، بل في إهمال المتابعة أو التشخيص المتأخر، لذلك الوعي مهم، والتعاون بين المريض والطبيب أساس للعلاج الفعّال."

الدكتور حسام موافي حمّى البحر الأبيض المتوسط رب زدني علما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

ترشيحاتنا

حكم ترتيب السور في الصلاة

هل يجوز قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: نية المرء ومقصوده من كل عمل أهم أعمال القلوب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: المشاركة في الأعياد القومية واجب وطني

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد