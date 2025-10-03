قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص لدعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ برنامج تدريبي معتمد في إطار مشروع دعم القري الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة” والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة أن البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالتغذية الصحيحة ، وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الغذاء، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر مثل (تربية الدواجن البياضه / التصنيع الغذائي .. الخ )

وأضاف كمال الدين أنه سيتم الإعداد لتلقى مقترحات أفكار مشروعات زراعية مدرة للدخل من المشروعات الصغيرة لاهالى مركز الفرافرة ممن يرغبون في تطوير الفكرة أوتحويلها الي واقع على أن يكون التقديم من خلال الرابط الموجود علي الاعلان على صفحة مركز الفرافرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أنه سيتم تنفيذ  (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) أيام من الساعه 9 صباحا الي الساعة  4 عصراً والحصول على شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر .

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. البناء دون ترخيص تحت طائلة القانون

طلب إحاطة حول استعداد الحكومة لمواجهة فيضان النيل وحماية المتضررين

طلب إحاطة عن استعداد الحكومة لمواجهة فيضانات النيل

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

