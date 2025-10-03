مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص لدعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ برنامج تدريبي معتمد في إطار مشروع دعم القري الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة” والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة أن البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالتغذية الصحيحة ، وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الغذاء، ودعم الشباب والنساء وأسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر مثل (تربية الدواجن البياضه / التصنيع الغذائي .. الخ )

وأضاف كمال الدين أنه سيتم الإعداد لتلقى مقترحات أفكار مشروعات زراعية مدرة للدخل من المشروعات الصغيرة لاهالى مركز الفرافرة ممن يرغبون في تطوير الفكرة أوتحويلها الي واقع على أن يكون التقديم من خلال الرابط الموجود علي الاعلان على صفحة مركز الفرافرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أنه سيتم تنفيذ (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) أيام من الساعه 9 صباحا الي الساعة 4 عصراً والحصول على شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر .