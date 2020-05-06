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سيارات

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف

صدر مؤخرا تقرير لمجلة أوتو كار Autocar العالمية المهتمة بشئون السيارات أنه سيتم الكشف عن سيارة Z جديدة من نيسان خلال عام على الأكثر.


وتدعي شركة سبايدر 7 اليابانية أن طراز الجيل التالي من نيسان Z  سيحمل الكود  480Z ، ولكن من المتوقع حسب مصادر سبايدر 7 ان الرقم 480 لن يعني كما كان في السابق سعة المحرك اي 4.8 ليترات وانما سيدل على القوة الحصانية اي ان Z القادمه ستكون بقوة 480 حصانا حيث تم اختيار تسمية النموذج لتوضيح الطاقة التي يوفرها المحرك وليس سعته الليترية.


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وتستمر التكهنات حول رياضية نيسان القادمه وتقول بأن نيسان Z 480 القادمه ستكون  بمحرك  V6 سعة 3.0 لتر مزدوج التوربو من انفينيتي Q60 ، وإذا كانت هذه التكهنات صائبة حقا، فإن قوة المحرك سيضاف اليها  80 حصانًا أما  العزم والذي لم تتم الإشارة إليه فإنه يمكن تقديره بالمقارنة بسيارة انفينيتي Q60 والذي يبلغ  350 رطلًا (475 نيوتن متر) .

 

 

أما التصميم فسيتغير بشكل كبير، ومن المرجح أن النظام الأساسي سيستخدم الأجهزة الموجودة المعدلة للسيارة الرياضية للحفاظ على التكاليف تحت السيطرة. وحسب تقرير مستقل عن السيارة نيسان Z 2021  صادر عن موقع  " نوستالجيك الياباني " يقول إن مصممي نيسان قد قرروا بالفعل الذهاب بمظهر مستوحى من طرازات قديمة  مثل 300ZX (Z32).  


وذلك فيما يتعلق بالمصابيح الخلفية المستطيلة وجناح كبير في الخلف، في حين يشاع أن الواجهة الأمامية تستوعب المصابيح الأمامية LED المستديرة المشابهة لتلك الموجودة في Fairlady Z الأصلي الذي تم إطلاقه في أواخر الستينيات.

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور
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