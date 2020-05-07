AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لـ مواجهة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 08:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الايجابية التي تقدم لها سبل العلاج.

ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشان فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر، كما يناقش اجتماع مجلس الوزراء الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويبحث المجلس أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

كما سيعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي يعرض مباشرة.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إصابة 21 من عائلته بفيروس كورونا.. شاب يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل ..فيديو

الزمالك يكشف أسباب التراجع عن ضم محمد فاروق نجم بيراميدز

الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

مذيع إماراتي: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث عن قومية أخرى.. فيديو

هل يبطل النوم معظم نهار رمضان الصيام؟.. مستشار المفتي يجيب ..فيديو

AdvertisementS

عواقبه كارثية.. رئيس الصحة العالمية يحذر دول العالم من الاستعجال في رفع الإغلاق

الحكومة: استمرار غلق المقاهي والملاهي والسينما خلال رمضان ..شاهد

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

استمرار غلق المقاهي وعدم تغيير مواعيد الحظر.. الحكومة تكشف ملامح قرارات مدبولي اليوم

الصحة: بيتر هندي قائما بأعمال مدير مستشفيات حميات العباسية

لو وصلنا 400 حالة في اليوم.. مجلس الوزراء: هنقضي العيد في الحظر

دراسة أمريكية حديثة تؤكد ضعف واختفاء فيروس كورونا قريبا

الحكومة: عدم تغيير مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان على الأرجح.. شاهد

انقلاب قطر.. عضو أسرة تميم ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش.. شاهد

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

الحكومة تتوقع زيادة الإصابات بكورونا فوق 400 حالة يوميًا .. شاهد

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رجل يخفي خاتم الزفاف في كيس براز الكلب ليطلب يد حبيبته