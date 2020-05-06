طلاب هندسة الإسكندرية يبتكرون جهاز تنفس صناعيا لإنقاذ مصابي كورونا..صور

دائما ما تولد الأزمات الأفكار وطاقات الإبداع، وهو ما دفع عددا من طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لابتكار جهازي تنفس صناعيين، في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مما فتح باب الأمل في إنقاذ عدد كبير من مصابي الفيروس.





وأعلنت جامعة الإسكندرية، أن فريقًا من ثلاث مجموعات من طلاب الجامعة، وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة، أعدوا نموذجًا مبدئيًا لأجهزة تنفس صناعي سيتم تصنيعها وتسويقها بالسوق المحلي، للمساهمة فى عملية علاج ومواجهة فيروس كورونا المستجد.





ونجح فريقان من الفرق الثلاثة في الحصول على دعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي بمصر، بينما يقوم الفريق الثالث بأعمال تصنيع جهاز آخر تحت إشراف ودعم إدارة الجامعة.