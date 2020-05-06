طلاب هندسة الإسكندرية يبتكرون جهاز تنفس صناعيا لإنقاذ مصابي كورونا..صور

دائما ما تولد الأزمات الأفكار وطاقات الإبداع، وهو ما دفع عددا من طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لابتكار جهازي تنفس صناعيين، في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مما فتح باب الأمل في إنقاذ عدد كبير من مصابي الفيروس.
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وأعلنت جامعة الإسكندرية، أن فريقًا من ثلاث مجموعات من طلاب الجامعة، وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة، أعدوا نموذجًا مبدئيًا لأجهزة تنفس صناعي سيتم تصنيعها وتسويقها بالسوق المحلي، للمساهمة فى عملية علاج ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونجح فريقان من الفرق الثلاثة في الحصول على دعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي بمصر، بينما يقوم الفريق الثالث بأعمال تصنيع جهاز آخر تحت إشراف ودعم إدارة الجامعة.
التقى صدى البلد"، بعدد من الطلاب أعضاء الفرق البحثية بالكلية القائمين على المشروع، للحديث عنه.
يقول مهاب محمد سعيد، أحد أعضاء الفريق البحثي لكلية الهندسة، إنه ضمن أحد الفريقين الفائزين بتمويل أكاديمية البحث العلمي، مشيرا إلى أن فريقه يتكون من 5 باحثين، وأن فكرة تصنيع جهاز تنفس صناعي اتتهم مع انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتياج المرضى حول العالك لأجهزة التنفس الصناعي.
وأشار إلى أن فكرته تعتمد على "الأمبو باج"، وهو جهاز تنفس يدوي يعرفه الأطباء في الإسعافات الأولية، وانه تم تطويرها وتزويدها بأجهزة الكترونية للتحكم فيه بشكل آلي.
وأوضح أن الجهاز مزود بشاشة تعمل باللمس بها واجهة تحكم كالموجودة فى أجهزة التنفس مألوفة بالنسبة للأطباء، ويقوم الطبيب من خلالها بإدخال، عدد الانفاس فى الدقيقة، ونسبة وقت الشهيق الى نسبة وقت الزفير، واقصى ضغط.
وأشار إلى أن وحدة التحكم تتحكم فى الجهاز ميكانيكا وتقوم بتقديم قراءات الاشارات اللازمة للوصول الى الحالة المطلوبة، ويتم متابعه حالة المريض مع النفس سواء الضغط الواصل او كمية الهواء الواصلة.
وكشف "سعيد"، عن أن تكلفة الجهاز النهائية فى حالة الانتاج بكميات كبيرة لا تتعدى تكلفتها الـ 30 ألف جنيه فقط.
بدوره هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرق البحثية الفائزة بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث فاز مشروعان بالتمويل من الأكاديمية لتصنيع جهاز تنفس صناعي محلي بمصر.
وأضاف الكردي، أن هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والخريجين، وبالتعاون مع وحدة ادارة المشروعات بالجامعة حيث قامت الوحدة بعقد جلسات تعريفية بتقنية الفيديو كونفرانس للباحثين فى هذا المجال.
وأشار الكردي أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على الكليات والتي تهدف إلى حماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري الجامعة ،وتنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.
وأضاف الكردي، أن هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والخريجين، وبالتعاون مع وحدة ادارة المشروعات بالجامعة حيث قامت الوحدة بعقد جلسات تعريفية بتقنية الفيديو كونفرانس للباحثين فى هذا المجال.
وأشار الكردي أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على الكليات والتي تهدف إلى حماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري الجامعة ،وتنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.