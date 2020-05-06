افتتاح أبواب المساجد بعد إغلاقها بسبب كورونا في البوسنة.. شاهد

وبسبب إجراءات الاحتواء وحظر التجول الليلي للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد، فإن شوارع المدينة مهجورة والصلاة في المساجد كانت معلقة مؤقتا.





وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".





وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق.





وأوضح أن يقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.