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كورونا..الصحة العالمية: يجب الانخراط مع الوضع الجديد..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:33 م
الدكتور تيدروس أدهانوم،
الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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أسامة علي

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن حائجة فيروس كورونا، أثرت على الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الرعاية الصحية.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، فيروس كورونا.

وأكد تيدروس أدهانوم أن منظمة الصحة العالمية نشرت اليوم توجيهات للدولة للحفاظ على الخدمات الأساسية المقدمة  للمجتمع المحلي.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن ازمة كورونا يمكن أن تتفاقم عند المساوئ الموجودة، وينعكس هذا على معدلات الوفاة بين الشرائح السكانية.

وكشف تيدروس أدهانوم، أن عدد الاصابات اليومى بسبب كورونا بدأ فى التراجع، ويجب الآن السيطرة على انتقال العدوى.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ضرورة الانخراط مع الوضع الجديد، الازمة موجودة ولن تنتهي إلا بتعامل الدولة السليم معها.

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