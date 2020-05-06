تخصيص فرق لمكافحة العدوى بقرية مسهلة بمركز السنطة في الغربية

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الأريعاء انتشارا مكثفا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19 د"القرية.





وعلى الفور، تم تشكيل فريق وقائي من مديرية الصحة والإدارة الصحية بمركز السنطه لحصرالمخالطين لأفراد منزل الحالة ومتابعة حالتهم الصحية وتطهير وتعقيم المنزل والمنطقة المحيطة.





وطهرت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور عماد شعراوى وعمدة القرية راغب الشرقاوى وعدد من اهالي القرية الشوارع ومداخل المنازل وحظائر المواشي والسيارات المتوقفة بالشوارع كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل القرية بعد ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد لفتاة تبلع من العمر ١٦عام .







