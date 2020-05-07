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محافظات

مدير بورفؤاد العام يكشف الخطة الاحترازية حال استقبال حالات الاشتباه بكورونا.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 07:53 ص
مدير بورفؤاد العام
مدير بورفؤاد العام
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كتب محمد الغزاوى
كشف الدكتور محمد طه مدير مستشفي بورفؤاد العام عن الإجراءات المتبعة في حالة دخول مريض مشتبه به بإصابته بفيروس كورونا المستجد إلي المستشفى.

وقال الدكتور محمد طه " هناك خطة متبعة يتم تطبيقها مع أي مريض يأتي للمستشفي منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد  في ضوء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

وتابع "عندما يأتي أي مريض للمستشفى، يتم استقباله في البداية في غرفة الفرز في الخارج ، ويتم إجراء  كشف أولي عام لمعرفة أعراض مرضه ، كما يتم إجراء له كشف بصري، ليتم تفسير حالته بشكل أولي".

واستكمل مدير المستشفي "في حالة أن يكون المصاب مريض بعدوى للجهاز التنفسي ، يتم نقله مباشرة لغرفة العزل ولا يدخل إلي غرفة الاستقبال كإجراء وقائي".

وتابع مدير مستشفي بورفؤاد العام  "عندما يدخل المريض إلي غرفة العزل ، يقوم بالكشف عليه طبيب متخصص ويتم إجراء له اشعة مقطعية وتحاليل مختلفة إذا لزم الأمر ، وفي حالة زيادة نسبة مقدار الأشتباه بأنه مريض بفيروس كورونا يتم نقله علي الفور إلي مستشفي المبرة ببورسعيد  ، وذلك وفق البروتكول الذي نتبعه والذي أقرته وزارة الصحة والمديرية ببورسعيد .

وطمأن الدكتور محمد طه أهالي بورسعيد قائلا " لا تقلقوا فقسم الاستقبال بمستشفي بورفؤاد العام يعمل علي مدار اليوم بشكل طبيعي لإستقبال كل حالات المرضي لتقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة ، وهناك خطة احترازية وقائية تماما لفصله عن أي حالات اشتباه بفيروس كورونا كما أكدت ، وذلك لحماية كل المواطنين وخدمتهم".

واختتم الدكتور محمد طه مدير مستشفي بورفؤاد العام قائلا " نحن نواصل الليل والنهار لخدمة أهالي مدينة بوفؤاد وأهالي بورسعيد عامة وسنبذل قصاري جهدنا من أجل ذلك  ، لأن هذا دورنا الوطني الذي لابد أن نقوم به ، وندعو الله أن تمر تلك الفترة علي مصر بسلام وأن يحمي الله شعبها".
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