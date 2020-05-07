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تعليم

جامعة الأزهر تستقبل الفوج الثالث من المصريين العائدين من الدول العربية للحجر الصحي

الخميس 07/مايو/2020 - 07:36 ص
المدن الجامعية في
المدن الجامعية في الازهر
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استقبلت مدن جامعة الأزهر، الفوج الثالث من المصريين العائدين من بعض الدول العربية لتأدية مدة الحجر الصحي بمبانى المدينة الجامعية بمدينة نصر. 

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، شكره للأطباء والعاملين بالمدن لحسن تعاونهم في استضافة أشقائنا، مؤكدا أن تكاتف الجميع والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سيكون عامل قوي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال إن المدن الجامعية ترحب باستضافة الأشقاء المصريين من العائدين  من الدول العربية خلال هذه الجائحة وتشيد بدور الدولة في خطتها لعودة العالقين بالخارج. 

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات أن المدن استقبلت ما يقرب من ألف مواطن وستستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة. 
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