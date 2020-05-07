مجلس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الكويت منحت المخالفين مزايا أساسية، أبرزها الإعفاء من العقوبات الأساسية ورفع الغرامة، ونقلهم إلى دولهم على نفقة دولة الكويت، موضحا أنها قامت بعمل ذلك مع الجميع لمن يقدم للتسجيل طوعية.









وأضاف "سعد"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، "نقوم بإعادة المصريين العالقين ليس من الكويت فقط بل جميع دول العالم سواء عبر البر أو بالطيران".









وأرجع متحدث باسم مجلس الوزرا ء، أسباب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلي التزاحم، مؤكدا قمنا بالتحذير من التزاحم عدة مرات إضافةً إلى أن التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية بدأ يقل وندفع ثمن هذا التزاحم.









وتابع "لدينا رقابة على جميع الشركات والمصانع ومواقع العمل والخوف من المواطن العادى"، مطالبا بالتزام المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأكد أن عقوبة من خالف الحظر بمنطقة بولاق الدكرور في إعداد مائدة الإفطار تصل للحبس لمدة عام ودفع ٤ آلاف جنيه؛ بسبب مخالفتهم قرار الحظر.