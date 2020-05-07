أرملته تكشف تفاصيل استشهاده.. بسمة وهبة تداعب أولاد أحمد المنسي على الإفطار

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، على مشاركة أسرة الشهيد أحمد المنسى، مائدة الإفطار في شهر رمضان، داخل منزلهم، مع زوجته وأولاده.

وفاجأت الإعلامية أولاده بإحضار هدايا لهم، كما تفاعلت معهم على الهواء.

وتحدثت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، عن تفاصيل استشهاده واستعراض لقطات من مسلسل "الاختيار"، موضحة أن "منسى" كان يرى سيناء فرصة وطريق للشهادة، وكان يشعر أن عمره صغيرًا ولن يعيش في الدنيا كثيرًا.

وعرضت منار سليم، عددًا من المتعلقات الشخصية للشهيد البطل أحمد منسى، وأبرزها صوره والتكريمات التي حصل عليها.

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" يجسد حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎