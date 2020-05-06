طارق شوقي: هل من العدل المساواة في مجانية التعليم بين الطالب المجتهد والغشاش؟!.. فيديو

تساءل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "هل من العدل المساواة في مجانية التعليم للطالب المجتهد والغشاش؟، مؤكدا أن هذا الأمر يعد إهدارا حقيقيا لأموال الدولة التي تستثمرها في التعليم.





وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية بـ الإعلامي وائل الابراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولي، مساء اليوم الأربعاء، أن التعليم المجاني يكلف الدولة أموالا طائلة، مضيفا أن موازنة العام المقبل المطروحة 109 مليارات جنيه وهذا خلاف التعليم الجامعي.





وأكد شوقي، أنه على المستقبل احترام هذه الخدمة ويحاول الاستفادة منها، مستدركا : "لو هو مش عايز يستفيد منها، ويذهب للغش، هل هذا الأمر عدالة في التوزيع وحسن استثمار في الموارد، واللي جاي هدفه التعليم وليس الغش لكي ينجح ويأخذ الشهادة والنجاح بلا مهارة".





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة لا تنتوي شيئا ولا تخطط لأي شيء سوى الحفاظ على أموال الدولة ونعرف العائد من الاستثمار، لافتا إلى أنه أي حد يحاول التحايل لا نحترمه مثل من يحافظ على أموال الدولة في التعليم.