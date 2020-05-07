بودربالة: منتخب المغرب يحتاج لـ "بن شرقي" و"اوناجم" بعد تطورهما مع الزمالك.. فيديو

أكد عزيز بودربالة نجم منتخب المغرب السابق، إن مستوى الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا نادي الزمالك، تطور بعد انتقالهما إلى الدوري المصري.





وقال بودرباله خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت،: مستوى بن شرقي وأوناجم تطور للغاية منذ انضمامهما إلى الدوري المصري، والمنتخب المغربي يحتاج لاعبين بحجمها.





وتابع: سعيد جدًا بـ مستواهما في الأشهر الأخيرة، بن شرقي مر بظروف صعبة بعد رحيله عن الوداد، وأوناجم تطور بعد اللعب في الدوري المصري.





وأشار بودربالة الى أن، هيرفي رينارد اسم كبير في قارة إفريقيا، ولكن خروج المنتخب المغربي لم تكن مسؤوليته وحده، ولكن مسؤولية الجميع من الإدارة واللاعبين والجهاز المعاون بأكمله.



