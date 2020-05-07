بقاليلو أحدث ضيوف «كريزي تاكس»

يقدم الفنان إبراهيم السمان، شخصية جديدة في الحلقة الـ 13 من برنامج "كريزى تاكس" الذى يعرض على قناة "الحياة".





ويظهر إبراهيم السمان بشخصية أشرف الزيات مروض حيوانات أليفة ومفترسة، ترك أفريقيا الوسطى وحضر للقاهرة للعمل في السيرك القومي لقدرته الكبيرة على ترويض كل أنواع الحيوانات، ولاستغلال مهاراته مع الحيوانات.





ويسعى إبراهيم السمان لإيقاع الركاب بالمقلب، واستضاف إبراهيم معه ضيفا جديدا وهو "بقاليلو" وهو نسناس يستضيفه معه في التاكسي بعد أن أرجعه صاحبه لأنه أصبح "يعض" صاحبه، فيبدأ إبراهيم اللعب مع النسناس في وجود الراكب مما يسبب ذعرا للركاب بسبب "بقاليلو" فيطلبون مغادرة التاكسي، وهنا يكتشف المقلب.



