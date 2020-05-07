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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة صيدليات ببني سويف

الخميس 07/مايو/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه ببنى سويف وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر. 

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بنى سويف من (صيدلى- مُقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بطريق قرية الميمون أمام عزبة الوكيل متوجهًا لمحل إقامته بدائرة المركز لستوقفه 4 أشخاص مجهولين أحدهم يحمل سلاح نارى وإستولوا منه على مبلغ مالى وهاتفه المحمول كرهًا عنه وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 عناصر إجرامية لـ"ثلاثة منهم معلومات جنائية"- مُقيمون بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية آلية و10 طلقات لذات العيار) بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بعلمهم باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية حال عودته من الصيدلية عمله فعقدوا العزم على سرقته وفى سبيل ذلك قام أحدهم بتتبع خط سير المجنى عليه مستقلًا دراجة نارية"بدون لوحات معدنية"وإبلاغ باقى المتهمين بتحركاته فقاموا باستيقافه وتهديده بالسلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم الثالث والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول وهربوا.

وتم بارشاد المتهمين ضبط (الدراجة النارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة -  الهاتف المحمول - مبلغ مالي)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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