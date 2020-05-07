5 نصائح لمزارعي الموالح اثناء عملية التسميد .. تعرف عليها

أكد الدكتور علاء جمعة، أستاذ مساعد البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، أن هناك 5 نقاط مهمة لابد من مراعاتها عند اجراء عملية تسميد أشجار الموالح.





وأشار جمعة الي أن اهم هذه التوصيات هي عدم خلط أسمدة نترانية مع سوبر فوسفات الكالسيوم حتى لا يتكون حمض النيتريك الذى يتحلل ويضيع معة الأزوت.





واكد استاذ البساتين علي اهمية عدم خلط سماد سوبر فوسفات الكالسيوم بأى سماد يحتوى على كالسيوم ذائب مثل نترات الجير أو أى سماد يحتوى على الحديد والأمونيوم حتى لايتحول الفوسفات الى صورة غير ذائبة فتقل الاستفادة.





وشدد جمعة علي عدم خلط سلفات النشادر مع نترات الكالسيوم حتى لا يفقد النيتروجين فى صورة غاز نشادر، كما وجه عدم ٳستجابة الأشجار للتسميد بعنصر معين ليس دليل على عدم حاجتها ٳلية لأن ذلك قد يرجع لبعض الظروف منها نقص عنصر آخر بدرجة كبيرة أو نقص فى كفاءة الرى أو عوامل جوية غير مناسبة أو أى سبب قد يؤدى الى تثبيت هذا العنصر ٳما فى التربة أو داخل الجذور.





وتابع: تستخدم العناصر الصغرى رشًا على أوراق الموالح ولايتم ٳضافتها للتربة لأنها تضاف بمعدلات صغيرة وخوفًا من تثبيتها فى التربة وتكون فى صورة كبريتات أو فى صورة مخلبية والأخيرة هى الأفضل.