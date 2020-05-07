الإمارات.. إصابات كورونا تتخطى الـ 16 ألف حالة

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتي "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 33,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في الكشف عن 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,240 حالة.





وأضافت الوزارة الإماراتية أن تم تسجيل ثمان حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 165 حالة .





وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع .





وأشارت الوزارة إلى شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3,572.