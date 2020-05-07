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ثقافة

الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية

الخميس 07/مايو/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، فوز الكاتبة الروائية المصرية ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني، بجائزة مسابقة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية، عن رواية "أولاد الناس..ثلاثية المماليك"، وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه مصري.

 

وكذلك فوز الكاتب الروائي الموريتاني محمد فاضل إبراهيم، وشهرته "محمد عبد اللطيف" بجائزة المسابقة لأفضل رواية عربية، عن رواية "كتاب الردة"، وتبلغ قيمة الجائزة قدرها 75  ألف جنيه مصري.

 

وكانت وزارة الثقافة قد أوقفت كافة الأنشطة والفعاليات والاحتفالات الثقافية ولاالفنية، كإجراء إحترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد المواطنين في كافة دول العالم.

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