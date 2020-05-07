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محافظات

بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية

الخميس 07/مايو/2020 - 02:27 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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مروة فاضل
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا وعزل بعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهر بها إصابات. 

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا بتنظيم حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية والمرور، حيث تم غلق جميع المحلات ما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والتشديد على مواطني قرية أجهور الرمل بالبقاء بالمنازل وعزل مناطق حالات الإصابة وحصر المخالطين مما يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالقرية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالمرور على الحالات المخالطة للتأكد من إجراءات العزل المنزلي وكذا التواجد الأمني وتوزيع المواد الغذائية وتكثيف أعمال الرش والتطهير بمناطق الحالات المصابة والمخالطة بقرى مركز ومدينة الشهداء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتكثيف أعمال الرش والتطهير بشوارع شكري القواتلي وخلف السنترال وشارع صلاح الدين وسوق السمك والمساكن وشوارع الصوفي والقيثارية والمحطة والنادي.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمرور على قرية كفر العشري للاطمئنان على الحالة المصابة والتأكد من تنفيذ إجراءات العزل المنزلي للمخالطين، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برش وتعقيم قرية ميت مسعود.

وفي إطار فض الأسواق الأسبوعية لمنع التجمعات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفض الأسواق بشوارع الشهداء وشكري القواتلي ومسجد السنية والجلاء والقيثارية، وفي مركز ومدينة تلا أكد رئيس المدينة على استمرار فض التجمعات والأسواق، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية بطوخ دلكة وبمم وزرقان وزاوية بمم  بالتواجد الفورى والتنسيق مع نقطة شرطة القرية بفض تجمعات سوق قرية قشطوخ وزاوية بمم وأيضا فض تجمع سوق قرية الكمايشة وكذا سوق زرقان وسوق طوخ دلكة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء بالمنازل وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
بعد ظهور إصابات بكورونا.. 5 قرى جديدة تحت العزل الجزئي وإجراءات مشددة في المنوفية
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