أزمة الأهلي والسعيد.. اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للنظر في شكاوى اللاعبين

قررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة
تأجيل النظر فى الشكاوى المقدمة من الأندية واللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية إلى ما بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.
كان النادى الأهلي
تلقى ردا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض شكواه ضد عبدالله السعيد ما جعله يتقدم بشكوى إلى الجبلاية مجددا.
وأحال وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية العديد من الشكاوى يأتي فى مقدمتها أزمة النادى الأهلي إلى لجنة شؤون اللاعبين من أجل دراسة جواز النظر فيها من عدمه تمهيدا لغلق الملف برمته.
لجنة شؤون اللاعبين وضعت شكوى النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد
ضمن الترتيب الخاص بالشكاوى الأندية ضد اللاعبين على أن يتم النظر فيها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك للنظر فيها أو الحفظ.
وتتجه النية لدى مسؤولي الجبلاية الى الاستناد فى عدم جواز النظر فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى بعد دراسة حيثيات قرار الفيفا إلى البند الثامن من العقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي وأهلى جدة السعودى
والذى ينص على أنه حال نشوب أي نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل في هذا النزاع.
وينص البند الثامن من العقد على أنه "اتفق جميع الأطراف على أنه فى حالة حدوث أى نزاع قد ينشأ بشأن هذا العقد فيتم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
، ويكون دون غيره هو المُختص فى الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك ويكون القرار نهائيًا فى هذا الشأن.
يذكر أن النادى الأهلي يطالب فى شكواه ضد عبدالله السعيد بسداد الشرط الجزائي وقدره ٢ مليون دولار استنادا إلى أخلاقه بشروط العقد التي تنص على أنه فى حالة بيع أو إعارة اللاعب
من اهلى جدة لأحد الأندية المصرية يقوم بسداد المبلغ سالف الذكر.