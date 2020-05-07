أزمة الأهلي والسعيد.. اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا للنظر في شكاوى اللاعبين

وأحال

وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية العديد من الشكاوى يأتي فى مقدمتها أزمة النادى الأهلي

إلى

لجنة شؤون اللاعبين من أجل دراسة جواز النظر فيها من عدمه تمهيدا لغلق الملف برمته.