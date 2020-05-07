جامعة المنصورة تعلن عن إجراءات عقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب عن آليات وإجراءات عقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بناءا على تفويض الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتشكيل للجنة لوضع معايير وآليات تنفيذ اختبارات الفرق قبل النهائية الفصل الدراسي الثاني بين الاختبارات الإلكترونية والأبحاث .
وتم الإعلان عن تفاصيل اجراء الاختبارات وشروطها والتعليمات العامة على الصفحة الرسمية للجامعة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والكليات والمختلفة وتطبيق دليل خدمات الطالب عن طريق الموبايل.
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واختارت كليات جامعة المنصورة الطريقة التي يؤدي بها طلاب الفرق قبل النهائية، امتحان الفصل الدراسي الثاني، بعد توقف الدراسة الإجباري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فاختارت 8 كليات، إجراء اختبارات إلكترونية، فيما اختارت 10 أخرى عمل أبحاث.