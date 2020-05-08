مكتب الأمم المتحدة في مصر: ندعم الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

أكد مكتب الأمم المتحدة في مصر، أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، من خلال وكالاتها المختلفة، موضحة أنها تواصل عملها لدعم جهود الحكومة المصرية في محاربة جائحة كوفيد-19، على رغم التحديات التي فرضها انتشار المرض، والتي استدعت قيام موظفي الأمم المتحدة بأداء عملهم عن بعد.





وأضاف المكتب في بيان له اليوم الخميس، أن "هذا وقت التعقل، لا الذعر.. وقت العلم، لا الوصم .. وقت الحقائق، لا الخوف"، بحسب تعبير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ففي مواجهة التهديد الصحي غير المسبوق لمرض كوفيد-19، يكثف أعضاء أسرة الأمم المتحدة في مصر عملهم على مدى الساعة لدعم جهود المضنية لمنظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية والشركاء لمكافحة انتشار المرض. ويمتد ذلك ليشمل جهود رفع الوعي ومواجهة الشائعات، والتركيز على تلبية احتياجات أولئك الأكثر ضعفا".





وأطلقت أسرة الأمم المتحدة في مصر حملة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية للتأكيد على هذا المضمون وإلقاء الضوء على ما تقوم به الهيئات الأممية من عمل منسق وحاسم، من مواقع مختلفة وباستخدام أساليب وتقنيات مختلفة.





وتستعرض الحملة الجوانب العديدة لاستجابة الوكالات الأممية في مصر لأزمة انتشار كوفيد-19، بداية من تعزيز نظم الحماية الصحية والاجتماعية إلى العمل على ضمان استمرار عملية التعليم في ظل إغلاق المدارس، إلى العمل على ضمان أن يكون اللاجئون وطالبي اللجوء وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا في خطط الاستجابة الوطنية للوباء.



