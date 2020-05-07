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فن

أحمد شامي يشوق متابعيه بسؤال من مسلسل فرصة تانية

الخميس 07/مايو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان والمطرب أحمد الشامى عضو فريق واما الغنائى، مشهدا  من مسلسل "فرصة ثانية" عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

وكتب الشامي : تفتكروا كمال هيعمل ايه مع شيرين  

وجاءت تعليقات كالاتي :
بلاش ونبي عشان هي مش بتحبك غير عشان الفلوس
فكك منها دي بنت مش كويسه
هو كمال ايه علاقت بشرين

ويجسد الشامى ضمن أحداث العمل دور محامى يدعى "كمال" فى إطار أحداث العمل.
 
مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
 
وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.
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