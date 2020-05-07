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مرأة

بعد ارتفاع أسعاره.. طبيبة تكشف حقيقة البطيخ المسرطن ومواصفات الأجوف

الخميس 07/مايو/2020 - 08:18 م
البطيخ
البطيخ
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ريهام قدري
ارتفعت اسعار البطيخ الفترة الاخيرة ، وقد يحتار الكثير عند شراء البطيخ حيث يوجد الكثير البطيخ ذو القلب الأجوف او المسرطن.

ونشرت الدكتورة شيرني زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض مواصفات البطيخ الأجوف وعند شراء بطيخة من هذا النوع و فتحها نلاحظ:

تحتوى على تجاويف تشبة الشقوق
وجود بذور بيضاء
نسيج البطيخ ذا قوام ليفى وذو لون ابيض

اسباب البطيخ الأجوف

استخدام منظم النمو النباتى forchlorfenuron حيث يعمل على زيادة حجم الثمار بشكل سريع مما يودى لعدم التوازن بين نمو القشرة من الخارج والقلب من الداخل عدم التلقيح اثناء الازهار.
 
البطيخ ذو القلب الاجوف ليس مسرطن بل هو امن ولايضر بالصحة وللحصول على مذاق احلى فى الطعم :
1-اختر ذات البقعة الصفراء او البرتقالية
2-اختر التى تحدث صوتا عند التخبيط عليها
3-اختر ذات جذر جاف
4-اختر الاتقل وزنا وليس الاكبر حجما (متوسطة فى الحجم)
5-ذات شكل مدور الذ واكثر حمرة من البيضاوى
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