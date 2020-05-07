بعد نجاحها مع محمد رمضان.. روجينا تتألق بإطلالة جريئة بـ الكب الأسود

نشر خبير التجميل علاء التونسى صورة جديدة للفنانة روجينا ، عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرم.
تألقت روجينا
فى الصورة بإطلالة جريئة أنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية توب كب باللون الأسود مكشوف الأكتاف، وارتدت معه شالا من الريش باللون الفوشيا.
وابتعدت روجينا
عن ارتدائها ببعض الإكسسوارات البسيطة و اعتمدت على الظهور بإطلالة بسيطة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا
على خصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
يذكر أن روجينا تشارك أيضا في سباق الدراما الرمضانية بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحم أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.