فنجان قهوة مع سيجارة على الريق يؤدي للموت المفاجئ.. فيديو

قد يعتاد البعض علي شرب القهوة علي الريق مع سيجارة ، وقد تكون هذه العادة من اخطر العادات التي تؤدي الي الموت.





واكد الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، ببرنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، ان سيجارة واحدة تكفي للتسبب في أزمة قلبية بل نفس واحد فقط يؤدي إلى ذلك حتى لو كان التدخين سلبيا.





وحذر شعبان الحوامل بالابتعاد فورا عن التدخين والمدخنين، وأشار إلي أن أخطر شيء السيجارة على الريق ورغم أن القهوة مفيدة ولكن تناولها مع السيجارة يؤدي حتما إلى أزمات قلبية.



