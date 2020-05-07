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ديني

ماذا نقول في سجود السهو والتلاوة.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 09:41 م
محمد شحتة
سجود السهو.. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

ماذا نقول في سجدة السهو والتلاوة؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، واجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال وسام، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إننا نقول في سجدة التلاوة على حسب سياقها فمثلا لو كنا نقرأ قوله تعالى "وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا" نقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وفي سجدة سورة السجدة "اللهم إني أسألك أن أكون من الساجدين لوجهك والمسبحين بحمدك ، أما في سجدة السهو استحب بعض العلماء أن يقال فيها "سبحان من لا يسهو ولا يغفل.

متى يكون سجود السهو؟
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو أربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.

وأشارت إلى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

وأضافت أنه يستحب إذا سجد شكرًا لله تعالى، أن يقول ما يقوله في سجود التلاوة فيقول: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، زاد الحاكم: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

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