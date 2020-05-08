محلية البرلمان: سنركز على مناقشة تنظيم مواقف السيارات وتقديم تقرير عنها

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن لجنة الإدارة المحلية ستركز خلال إجتماعاتها المقبلة على مناقشة عدد من القضايا مثل تنظيم مواقف السيارات والساحات على مستوى مصر وتقديم تقرير عنها.





وأكد الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اننا فى حاجة إلى وضع رقابة من جانب الدولة على مواقف السيارات والساحات ، بحيث يتم فرض رسوم عليها لزيادة موارد الدولة.





وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا فى حاجة أيضا إلى تقديم تقرير عن الصناديق الخاصة ، خاصه وانها تعتبر إهدار للمال العام.



