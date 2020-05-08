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تعليم

تمريض حلوان تتابع حملة التوعية بالصحة خلال شهر رمضان أون لاين

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع  كلية التمريض بجامعة حلوان، حملة توعوية صحية أون لاين، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، من خلال أساتذتها بتقديم مجموعة من النصائح التوعوية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 



وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن كلية التمريض تقوم بهذه الحملة لخدمة الفرد والمجتمع، حيث تتابع كلية التمريض شرح بعض نصائح الصحة النفسية حول تٱهيل النفس للصيام وكيفية الاستعداد له والأكلات والمشروبات الصحية وكيفية الحفاظ على صحة الجسم النفسية والبدنية. 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تبدأ تسلم المشاريع البحثية الخاصة بطلاب النقل ابتداء من ٣١ مايو كما أقرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات.
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