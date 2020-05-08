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فن

نسرين طافش تشارك في حملة الصلاة من أجل الإنسانية

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:58 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة نسرين طافش مشاركتها في دعوة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان للصلاة من أجل الإنسانية في 14 مايو الجاري بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

ونشر نسرين طافش فيديو لها عبر حسابها بإنستجرام الحث على الصلاة لله تعالي من أجل إزاله الوباء عن العالم وعلقت على الفيديو قائلة: "شاركونا الصلاة مع كل أخوتنا في الانسانية في كل العالم من كل الأديان والطوائف والأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو  لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الانسانية".

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "نادى الرجال السرى"، وشاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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