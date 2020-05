نسرين طافش تشارك في حملة الصلاة من أجل الإنسانية

View this post on Instagram

شاركونا الصلاة مع كل أخوتنا في الانسانية في كل العالم من كل الأديان و الطوائف و الأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو 🙏🏻 @humanfraternity لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الانسانية #PrayForHumanity #صلاة_من_أجل_الإنسانية On Thursday, May 14th, my family and I will pray with the whole world, I will pray for humanity, I will pray that God will relieve us of the corona epidemic in the best way, The actress Nisreen Tafesh, joins the #PrayForHumanity initiative