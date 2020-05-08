جومانا مراد تكشف سبب غيابها عن التمثيل لفترة طويلة.. شاهد

كشفت الفنانة جومانا مراد سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويله بعد عودتها بقوة في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا.





وكتبت جمانا م اد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏‎تزوجت وحاولت تكوين عائله واعطائهم كل وقتي وربي اكرمني بمحمد".

وجاء ذالك ردا على تغريدة أحد متابعيها يسألها "‏چومانا مراد كنت مستخبيه فين ‎ ‎#خيانة_عهد".

يذكر أن مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.