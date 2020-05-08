هل تسخين السيارة في الصباح ضروري أم لا ؟

عملية إحماء السيارة أو تسخينها في الصباح هي من الامور التي أثارت الجدل بين قائدي السيارات، ويرى كثير من السائقين أن تسخين المحرك لعدة دقائق في الصباح أمر ضروري.

لكن في الحقيقة أن السائقين اعتادوا سابقا على تسخين السيارة لمدة زمينة قد تصل إلى دقائق عديدة خاصة في فصل الشتاء ومع السيارات القديمة.

ومع التقدم الفني والتقني في صناعة السيارات حاليا فإن السيارات الحديثة الآن تعتمد على نظام حقن الوقود الإلكتروني؛ لانه يساعد على تسخين محرك السيارة في مدة لا تتعدي 30 ثانية في فصل الشتاء.

كما ساهم تقليل مدة تسخين السيارة في الصباح في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى خفض استهلاك الوقود وإلى ان خبراء السيارات يرون أن كل ما تحتاجة السيارة للتحرك هو أن تكتمل دورة زيت للمحرك بين أجزائه.

كما أن مدة إتمام دورة الزيوت الحديثة لا تتجاوز عشر ثوانٍ فقط، وتُشير كُتيبات أخرى أنه بمجرد أن تنطفىء كافة اللمبات في لوحة العدادات فإن السيارة تكون جاهزة للانطلاق.