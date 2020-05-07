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سيارات

كورونا يغير أسباب شراء السيارات في المستقبل

الخميس 07/مايو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

استطاعت ازمة كورونا التي اجتاحت العالم ان تؤكد نظرية لماذا يشتري الناس السيارات وكيف يشترونها حتى من يعتقد انهم بحاجة إلى امتلاك سيارة .

 

كما استطلعت دراسة  أكثر من 11 ألف مشتري محتمل في 11 دولة تمثل 62 % من مبيعات السيارات العالمية وفقا لما نشره موقع
موقع " freep.com".

 

واكد خبراء في عالم السيارات أن العالم سيشهد  استخدام السيارات الفردية حيث يختار الأشخاص الأكثر اهتماما بالنظافة وسائل النقل الشخصية .

 

كما اكد الخبراء أنه سيكون اهتمام كبير أيضا بملكية السيارات من العملاء الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما وهو مؤشر مخالف للتوقعات الأخيرة.

 

واكدت الدراسة أن هناك بعض الأشخاص في الصين وفرنسا والمانيا والهند وإسبانيا والسويد وهولند والنرويج والمملكة المتحدة وامريكا حيث تم مسح حوالي 1000 شخص في كل بلد.

 

أنتهت الدراسة في البلدن التي شملها المسح ان لديها خبرة واسعة في تأثيرات كورونا فيروس، حيث تم المسح في الفترة من 4 إلى 8 أبريل.

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