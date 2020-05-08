AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لليوم الثاني .. حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:33 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر مطرب اغاني المهرجانات حمو بيكا تريند رقم 1 بموقع يوتيوب بعد عرض حلقته في برنامج " الجريئة وشيخ الحارة" والتي اثارت حالة من الجدل. 

هاجم عدد كبير من الجمهور الاعلامية ايناس الدغيدى ، وذلك بسبب انتقادها الشديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة حيث جاء عرض الأسئلة بشكل يدعو للسخرية من الضيف واتهامه  بالكذب بقولها " انت بتكذب  "

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالي : #ايناس_الدغيدي هو انتوا فاكرين ان حمو بيكا مش واخد لوكشة حلوة عشان يتهزء ايوة الغلط مش من ايناس خالص دية قناة طارق نور يعنى الفلوس وحموا إلى باين غلبان راضى جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. تامر هجرس يتصدر جوجل بعد تصريحاته الجريئة

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها

أحمد السقا بيغني أحسن منك.. حمو بيكا يسقط في فخ إيناس الدغيدي بعد مطالبته بالغناء ..فيديو

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

سرقة هاتف محمول أثناء عمله على توكتوك.. حمو بيكا يوضح.. فيديو

أمير عيد يهاجم منتقدي المهرجانات ردا على تصدر إيناس الدغيدي تريند تويتر

ترشيحاتنا

أول تعليق من عمر جابر بعد حبس صديقيه بسبب تهديده بالقتل

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

تعرف على المسئول عن الإبلاغ بإصابات كورونا

إذاعة كتالونية: حالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني .. تفاصيل

بعد زيادة إصابات كورونا.. الحكومة تعلن قرارا إجباريا قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا