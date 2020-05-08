لليوم الثاني .. حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب

تصدر مطرب اغاني المهرجانات

تريند رقم 1 بموقع يوتيوب بعد عرض حلقته في برنامج " الجريئة وشيخ الحارة" والتي اثارت حالة من الجدل.

هاجم عدد كبير من الجمهور الاعلامية ايناس الدغيدى ، وذلك بسبب انتقادها الشديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافته ببرنامج شيخ الحارة حيث جاء عرض الأسئلة بشكل يدعو للسخرية من الضيف واتهامه بالكذب بقولها " انت بتكذب "





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ايناس_الدغيدى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .



