محمد مجدي قفشة يهنئ محمد محمود بعيد ميلاده

هنأ محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، زميله محمد محمود، بعيد ميلاده الـ22، والذي يوافق أمس الخميس.





وولد محمد محمود في السابع من مايو 1998، وأتم اليوم عامه الثاني والعشرين.





ونشر قفشه "ستورى" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق "عام سعيد ياحبيبي"









يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



